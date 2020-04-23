Зеленский назвал два условия отмены карантина в Украине

Президент Владимир Зеленский выступил с очередным "коронавирусным" обращением к украинцам.
Украинский президент Владимир Зеленский озвучил два условия, без которых невозможен плавный выход Украины из карантина по причине пандемии коронавируса.
Соответствующее заявление он сделал во время своего обращения к украинцам в четверг, 23 апреля.
По словам президента Зеленского, плавный выход Украины из карантина начнется при двух ключевых условиях:
а) на протяжении десяти дней процент выявленных заболеваний не изменится либо остается в пределах 5 процентов;
б) больницы будут заполнены пациентами с диагностированным Covid-19 чуть менее, чем наполовину.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в самом скором времени премьер-министр Денис Шмыгаль озвучит детальный сценарий, содержащий пять этапов выхода из карантина.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, что власти страны планируют после окончания коронавирусного карантина организовать массовое тестирование украинцев на антитела к Covid-19.