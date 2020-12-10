Карнавала не будет: в Украине запретили новогодние вечеринки в ресторанах

В ресторанах запретили отмечать Новый год / Pixabay

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новых карантинных запретах, которые вводятся в новогодние праздники.

Как подчеркнул он в эфире Громадського радио, в новогоднюю ночь в ресторанах запрещено проводить праздничные вечеринки.

"Запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в заведениях общественного питания", – сказал он.

Главный санитарный врач уточнил, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.

В частности, рестораны и заведения общественного питания будут работать до 23 часов, однако до 22:00 должен состояться заказ и расчет.

"Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса", - пояснил санврач.

Он добавил, что дополнительно к ограничениям "оранжевой" зоны правительство обновило правила работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.

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