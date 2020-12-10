Карнавала не будет: в Украине запретили новогодние вечеринки в ресторанах

Рестораны и заведения общественного питания будут работать до 23 часов.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новых карантинных запретах, которые вводятся в новогодние праздники.
Как подчеркнул он в эфире Громадського радио, в новогоднюю ночь в ресторанах запрещено проводить праздничные вечеринки.
"Запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в заведениях общественного питания", – сказал он.
Главный санитарный врач уточнил, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.
В частности, рестораны и заведения общественного питания будут работать до 23 часов, однако до 22:00 должен состояться заказ и расчет.
"Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса", - пояснил санврач.
Он добавил, что дополнительно к ограничениям "оранжевой" зоны правительство обновило правила работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.