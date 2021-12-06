Киев и еще восемь областей выходят из "красной" зоны

С 7 декабря эти регионы переходят в "желтую" зону.
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантин в украинских областях. Из "красной" зоны выходят 9 регионов. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Из "красной" зоны карантина выходит Киев и 8 областей:
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Херсонская.
Как сообщил Немчинов, с 7 декабря все регионы переходят в "желтую" зону.
Новые правила карантина в "желтой" зоне
Отметим, с 6 декабря начали действовать новые правила карантина, которые затронули в первую очередь невакцинированных украинцев.
Теперь посещать общественные заведения в "желтой" зоне смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.
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В "желтой" зоне общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
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