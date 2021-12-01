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В Украине ужесточают карантин на горнолыжных курортах

1 декабря 2021, 20:41

Туристы должны иметь с собой "ковидные" документы.

туристы
Туристы в Украине / pixabay

В Украине туристы на горнолыжных курортах будут отдыхать по новым карантинным правилам из-за коронавируса.

Как говорится в постановлении №21 главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина от 1 декабря, в этом году во время поселения в гостиницы отдыхающим придется показать "ковидные"- документы.

Согласно постановлению, во время поселения гостиниц на территории горнолыжных курортов туристы должны иметь с собой один из документов:

  • документ о вакцинации против коронавируса;
  • отрицательный ПЦР-тест;
  • справку об излечении от COVID-19.

Кроме того, эти документы могут проверяться при покупке/обмене абонемента на горнолыжное катание и/или горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах.

Также рекомендуется после проверки выдавать туристам специальные значки для того, чтобы им не пришлось повторно предъявлять документы. Это могут быть наклейки на верхнюю одежду или шлем для идентификации.

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В частности, такие наклейки будут идентифицироваться при использовании канатных дорог, уличных ярмарок, развлекательных заведений, которые расположены на открытой территории.

В свою очередь, туристы обязаны находиться в закрытых помещениях курорта в масках, а по требованию заведения предоставить "ковидные" документы.

Постановление также обязывает руководителей объектов на территории курортов обеспечить туристов/клиентов достаточным запасом средств индивидуальной защиты, постоянным наличием жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец, а также обеспечить влажную уборку и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

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