Киев оживился на донбасском направлении из-за США – эксперт

Украинские власти из-за США стали активнее действовать для урегулирования конфликта на Донбассе, поделился мнением Александр Мусиенко / УНИАН

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко полагает, что власти Украины стали активнее предпринимать действия, направленные на урегулирование ситуации на Донбассе, из-за США.

Украинские власти хотят, чтобы их заметили Штаты, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что президента Владимира Зеленского и его команду беспокоит обеспечение нормальных отношений с американской стороной.

"…изменилась администрация в США и на высшем уровне, между главами США и Украины до сих пор не произошло телефонных переговоров. Поэтому президент и его команда обеспокоены обеспечением нормальных отношений с США…", – сказал Мусиенко.

По мнению эксперта, Киев получил сигналы от американцев о проведении сильной политики по защите от Российской Федерации, и, скорее всего, поэтому пошел на шаги по Донбассу.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил распоряжение, в котором расписаны мероприятия, направленные на восстановления контроля над частью украинско-российской границы, расположенной на захваченной боевиками территории Донбасса.