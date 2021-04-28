Киев покидает красную зону карантина: что разрешено с 1 мая

Столица с 1 мая покидает красную зону карантина, и власти опубликовали полный список смягчений и ограничений.
Киев выходит из красной зоны карантина. Как сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
По его словам, сегодня комиссия приняла решение, что город Киев с 1 мая выходит из этой зоны карантина. Киев перейдет сразу в желтую зону карантина.
"Решили отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня", - сообщил министр.
С 1 мая в Киев разрешено:
- перевозку пассажиров общественным транспортом в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);
- работу заведений торговли, торгово-развлекательных центров;
- работу рынков, ярмарок;
- работу заведений общественного питания;
- работу спортивных залов, фитнес-центров;
- работу кинотеатров, других учреждений культуры;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий.
С 5 мая в Киеве разрешен:
- образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;
- учебно-тренировочный процесс в спортивных сооружениях учреждениями физической культуры и спорта;
- прием документов для зачисления детей в первые классы;
- конкурсный отбор до 5-10 классов с соблюдением требования не более 10 человек в одном помещении;
- проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве;
- проведение аттестации соискателей высшего образования;
- получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
- участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
- предоставление социальных услуг;
- работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.
Однако пасхальные богослужения будут проводиться в режиме видеотрансляции.
При этом посещение храмов не будет запрещенным. Освящение пасхальных корзин будет происходить на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мер.
На период поминальных дней усиленное патрулирование будет осуществляться на территории городских кладбищ.
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Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
- Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения, заявил 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.