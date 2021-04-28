Киев покидает красную зону карантина: что разрешено с 1 мая

Что разрешено в Киеве с 1 мая / УНИАН

Киев выходит из красной зоны карантина. Как сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

По его словам, сегодня комиссия приняла решение, что город Киев с 1 мая выходит из этой зоны карантина. Киев перейдет сразу в желтую зону карантина.

"Решили отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня", - сообщил министр.

С 1 мая в Киев разрешено:

перевозку пассажиров общественным транспортом в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);

работу заведений торговли, торгово-развлекательных центров;

работу рынков, ярмарок;

работу заведений общественного питания;

работу спортивных залов, фитнес-центров;

работу кинотеатров, других учреждений культуры;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий.

С 5 мая в Киеве разрешен:

образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;

учебно-тренировочный процесс в спортивных сооружениях учреждениями физической культуры и спорта;

прием документов для зачисления детей в первые классы;

конкурсный отбор до 5-10 классов с соблюдением требования не более 10 человек в одном помещении;

проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве;

проведение аттестации соискателей высшего образования;

получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;

участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

предоставление социальных услуг;

работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Однако пасхальные богослужения будут проводиться в режиме видеотрансляции.

При этом посещение храмов не будет запрещенным. Освящение пасхальных корзин будет происходить на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мер.

На период поминальных дней усиленное патрулирование будет осуществляться на территории городских кладбищ.

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