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Киев в шаге от красной зоны: у Кличко готовят запреты на посещения детьми ТРЦ

25 октября 2021, 09:53
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Столица в скором времени должна перейти на "красный" уровень карантинных ограничений.

Карантин, люди
Дети в Киеве смогут посещать ТРЦ только с родителями, у которых должен быть сертификат вакцинации или негативный тест на коронавирус / УНИАН

Городские власти Киева готовятся ввести ряд дополнительных ограничений в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Речь идет, в том числе, о запрете для детей на посещение торгово-развлекательных центров. Они смогут приходить в ТРЦ только в сопровождении взрослых, у которых должен быть негативный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такие меры были приняты в прошлую пятницу по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС города. Ограничения должны заработать после того, как столица официально окажется в красной зоне карантина.Читайте такжеНет прививки от COVID – попал под локдаун: у Кличко заявили об условии по жесткому карантину в Киеве

"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят... посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат", - отмечается в сообщении КГГА.

Карантин в Киеве

Киевский градоначальник Виталий Кличко ранее говорил о том, что в Киеве скоро могут усилить карантин. Причиной тому является осложнение ситуации с заболеваемостью COVID-19. По его словам, единственным способом избежать жестких ограничений является массовая вакцинация жителей столицы.

21 октября Кличко рассказал, что ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться. Поэтому столица в ближайшее время отправится в красную зону противоэпидемиологических ограничений.

Мэр Киева Кличко уточнил, что если Киев попадет в красную зону, город ожидает ряд ограничений, связанных с ограничением работы заведений сферы общественного питания, гостиниц, спортивных залов и фитнес-центров. Транспорт продолжит работу в привычном режиме без системы специальных пропусков.

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новости Киева КГГА ТРЦ Карантин в Киеве
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