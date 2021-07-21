Кислотные дожди: эксперт предупредила об опасности после аварии на Ривнеазоте

Взрыв на заводе Ривнеазот / Егор Фирсов

Оранжевые газы, возникшие на месте аварии на предприятии Ривнеазот, являются нитрозными газами или "лисьим хвостом", рассказала преподаватель химии Оксана Мысина.

Как пояснила она в комментарии Суспильному, он состоит из оксида нитрогена четырехвалентного.

"Нитратная кислота разлагается на этот газ, и он затем может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", - предупредила химик.

Кислотный дождь: есть ли опасность для человека и природы

По ее словам, после аварии на Ривнеазоте и выброса вредных веществ в атмосферу, на этот период лучше поберечься: лишний раз не выходить на воздух, побыть дома.

Мысина отметила, что кислотные дожди могут повлиять на растительность, но для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов.

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В свою очередь агрохимик Сергей Адаменко подчеркнул опасность нитрозных газов, но специалисты пока не обладают точными данными их концентрации.

"Попадая на почву в больших дозах, они (нитрозные газы – ред.) могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения. Их большое количество также может вызвать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такое облако пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна", – ответил Адаменко.

По словам чиновников, выбросы на заводе "в пределах нормы". Ветер был в северо-восточном направлении, на Ровно облако не пошло.

Авария на Ривнеазоте

Возле Ровно на заводе Ривнеазот произошел взрыв на агрегате производства азотной кислоты.

По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов.

Как сообщает компания выброс газов распространился только по территории завода. Последствия выброса работники ликвидировали собственными силами.