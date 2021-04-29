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Кива назвал Янину Соколову собакой и рассказал о фан-клубе своего члена

29 апреля 2021, 12:53
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Илья Кива продолжает баламутить затхлую воду украинского политикума - отличился прямо в здании Верховной Рады очередной выходкой в общении с журналистами.

Кива
Илья Кива / УНИАН

Илья Кива, буквально через пару дней после скандальной защиты своей диссертации, оказался в центре нового конфузного эпизода. Как свидетельствует опубликованное Telegram-каналом PavlovskyNews видео, он устроил перепалку с двумя журналистками - проекта "Стыдно" Янины Соколовой и интернет-издания Апостроф.

Первая спрашивала про отдых нардепа в Египте, а вторая - о влиянии бороды на потенцию

Кива отказался общаться с журналисткой Стыдно и потребовал от Соколовой извинений за клевету. Нардеп говорит, что он 28 марта он улетел с семьей в Египет, взяв перед этим официальный отпуск на неделю с подписью спикера Рады Дмитрия Разумкова. В то время как Соколова в своей программе якобы рассказала, что Кива "нежится на солнце, когда Рада работает".

"Я говорю не о ее женском образе, а о том, что она вырыгивает. Она превратилась просто-напросто, знаете, в гавкающую собаку. Неинтересно дальше разговаривать", ‒ сказал Кива

Второй журналистке Кива ответил, что у него все в порядке с потенцией ‒ даже и без бороды.

"У меня есть фан-клуб любителей члена Кивы. Записывайтесь туда и приходите. Это весна, вы молодая девушка, я вам дам телефон, позвоните мне и все узнаете", ‒ заявил нардеп.

Читайте такжеСпасибо Илье Киве за "диссертацию"

Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее сообщалось:

  • 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
  • Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
  • Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
  • Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
  • Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.
Верховная Рада Янина Соколова Илья Кива ОПЗЖ
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