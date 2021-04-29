Кива назвал Янину Соколову собакой и рассказал о фан-клубе своего члена

Илья Кива / УНИАН

Илья Кива, буквально через пару дней после скандальной защиты своей диссертации, оказался в центре нового конфузного эпизода. Как свидетельствует опубликованное Telegram-каналом PavlovskyNews видео, он устроил перепалку с двумя журналистками - проекта "Стыдно" Янины Соколовой и интернет-издания Апостроф.

Первая спрашивала про отдых нардепа в Египте, а вторая - о влиянии бороды на потенцию

Кива отказался общаться с журналисткой Стыдно и потребовал от Соколовой извинений за клевету. Нардеп говорит, что он 28 марта он улетел с семьей в Египет, взяв перед этим официальный отпуск на неделю с подписью спикера Рады Дмитрия Разумкова. В то время как Соколова в своей программе якобы рассказала, что Кива "нежится на солнце, когда Рада работает".

"Я говорю не о ее женском образе, а о том, что она вырыгивает. Она превратилась просто-напросто, знаете, в гавкающую собаку. Неинтересно дальше разговаривать", ‒ сказал Кива

Второй журналистке Кива ответил, что у него все в порядке с потенцией ‒ даже и без бороды.

"У меня есть фан-клуб любителей члена Кивы. Записывайтесь туда и приходите. Это весна, вы молодая девушка, я вам дам телефон, позвоните мне и все узнаете", ‒ заявил нардеп.

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Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее сообщалось: