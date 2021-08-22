Климатолог назвала опасные последствия вырубки лесов в Карпатах

В Карпатах увеличивается число осадков / 1zoom.ru

В Карпатах наблюдается увеличение интенсивности осадков - в горах их выпадает больше, чем по всей стране. Об этом в интервью Главреду рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Если у нас в этом регионе, особенно на высокогорье Карпат, осадки становятся более интенсивными, они будут наносить значительно больший ущерб. Представьте, что будет, если 300 литров воды на квадратный метр, которые выпали в Крымских горах, выпадут за несколько часов в Карпатах, тем более, на тех склонах, где нет леса, зато есть дороги с колеями почти по пояс, сделанными лесовозами", - отметила эксперт.

По словам климатолога, эти дороги станут искусственным путем для этих потоков. В результате если раньше воде нужно было несколько часов, чтобы добраться до подножия гор, то сейчас она туда попадает мгновенно.

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"Следовательно, существенно возрастает риск погибнуть для тех людей, которые живут или отдыхают у подножия таких гор. Также есть большой риск возникновения селевых потоков, сильных паводков, особенно связанных с ливнями. И этот риск возрастает именно благодаря бездумной рубке лесов. Эти леса – не просто наши легкие, они еще и аккумулируют влагу, которая выпадает в горах. Это особенно важно, когда этой влаги становится очень много – ее нужно чем-то удерживать. Иначе без лесов мы получим, например, большие паводки на Днестре, которые будут сносить все на своем пути", - подытожила Балабух.

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