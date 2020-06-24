Границы ЕС для украинцев останутся закрытыми после 1 июля - СМИ

Из-за коронавируса границы ЕС для Украины будут закрыты / segodnya.ua

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. В связи с последним увеличением количества новых заражений страна вышла за рамки, которые может установить Еврокомиссия для государств, откуда будут пускать туристов в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации, официальная статистика Минздрава уже превысила критерии из проекта решения ЕК, попавшего в СМИ.

По этому проекту – который окончательно еще не согласован, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий – главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению.

По данным издания, дебаты в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 - это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).

Новые правила должны заработать с 1 июля; до того действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины.

Между тем Украина не может рассчитывать ни на один из этих вариантов.

По статистике Минздрава на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных.

По оценке Госстата (а именно эти официальные данные наверняка будет использовать ЕС), в Украине – 41,8 млн населения. А это значит, что показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает оба установленных ЕС критерия. К тому же этот показатель продолжает расти изо дня в день.

В случае, если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины.

И хотя решение о продлении ограничений еще не нашло поддержки всех стран-членов, шансы на его принятие, высоки; хотя остается шанс на то, что к нему будут введены исключения.

Читайте также"Красная" зона: Минздрав назвал страны с высоким уровнем распространения коронавирусаНапомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что власти Евросоюза согласовали предварительный список стран, для жителей которых будет разрешен въезд с 1 июля.

В предварительный список не вошли Россия, Бразилия и США. Есть ли в списке Украина — в статье не говорится.

По информации издания, среди стран, из которых разрешат въезд, есть Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, Китай, Уругвай, Куба и Вьетнам.

Ориентиром для составления списка являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. Для посещения Евросоюза с 1 июля необходимо, чтобы количество заболевших было в пределе 20 человек на 100 тысяч.

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.