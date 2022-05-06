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Когда начнется освобождение украинских территорий от оккупантов - военный эксперт

6 мая 2022, 03:45

Эксперт отметил, что на данный момент Украина имеет достаточно сил и средств для обороны. А вот в вопросе контрнаступления все не так однозначно.

Техника
Когда начнется освобождение украинских территорий от оккупантов - военный эксперт / фото коллаж Reuters и ua.depositphotos.com

Процесс освобождения украинских земель от российских оккупантов начнется не раньше середины июня нынешнего года. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

Перед контрнаступлением, говорит он, необходимо сформировать подразделения с новым вооружением и научить бойцов и офицеров им эффективно пользоваться.

"Об освобождении этих территорий мы сможем начать с вами разговор где-то в июне, не раньше. То есть, что-то там срочно для поддержки войск будет передаваться на фронт. Но в малых количествах. Массированное снабжение и подразделения, оснащенные западными образцами техники – не раньше июня появятся на фронте. Почему? Потому что надо научить людей", ‒ заметил Жданов.

Эксперт отметил, что на данный момент Украина имеет достаточно сил и средств для удержания занимаемых позиций, поэтому наступление оккупантов не будет иметь успеха.

"Они будут атаковать наши позиции, но не думаю, что они будут иметь успех. Мы 4 недели выстояли при худших условиях. А теперь у нас условия улучшаются, а у них ухудшаются", ‒ отметил Жданов.

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Напомним, ранее Олег Жданов заявил о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украины.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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Автор: Егор Бунин
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Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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