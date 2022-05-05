Когда рухнет Крымский мост: в Сети появился сайт с обратным отсчетом

Россиянам предлагают успеть покинуть территорию украинского Крыма. Согласно отсчету, Крымский мост возможно рухнет 9 мая.
В Сети появился сайт, на котором идет обратный отсчет до падения Крымского моста, соединяющего территорию страны-арессора и оккупанта России и аннексированный Крым.
Судя по данным с сайта Crimeanbridgedown, Крымский мост падет 9 мая.
Также на сайте есть обращение к россиянам, проживающим в Крыму.
"Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!" – говорится в заявлении.
Может ли Украина разрушить Крымский мост
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".
Волонтер ВСУ, блогер и офицер Юрий Касьянов рассказал, что у Украины есть возможность нанести удар не только по Крымскому мосту, но и по Кремлю. По словам военного, украинские войска не идут на такие действия, чтобы российская пропаганда не использовала их в своих целях. Остается важным, чтобы все понимали, что Россия первая напала на Украину.
Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.
Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.
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