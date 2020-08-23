Когда подорожает газ: кому из украинцев придется платить больше

Газ / УНИАН

С 1 января 2021 года всем украинцам, которые не установили газовые счетчики в своем жилье, увеличат тариф на газ, поскольку норматив на использование "голубого топлива" cтанет втрое больше.

Об этом сообщает портал Обозреватель.

Как рассказывают эксперты, суммы за газ в квитанциях станут значительно больше. Это нововведение затронет очень большое количество украинцев. Более того, в данный момент невозможно назвать точную цифру жилья, в котором счетчики на газ не установлены.

Ранее чиновники Министерства энергетики предлагали изменить нормы на "голубое топливо". В них фигурировала цифра 3,3 млн квартир.

До того первый заместитель председателя комитета Рады по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко утверждал ‒ в нынешнем законодательстве действительно есть норма о том, что уже с 1 января 2021 года тем украинцам, у кого нет счетчиков, газ должен быть отключен. Однако сам нардеп считает, что это всего лишь "страшилка", чтобы люди начали активно предпринимать какие-то действия.

"У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат", ‒ подытожил Кучеренко.

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Напомним, ранее руководство госкомпании Нафтогаз Украины определило годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривни за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).