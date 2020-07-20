Когда Украина и Россия нормализуют отношения: эксперт дал прогноз

Юрий Касьянов оценил возможность нормализации отношений между Украиной и РФ/ УНИАН

Нормализация отношений между Украиной и Россией возможна только тогда, когда Украина почувствует себя не объектом, а субъектом и будет общаться с РФ на равных.

Такое мнение высказал волонтер и блогер Юрий Касьянов во время чата на Главреде.

По его словам, Украина и Россия нормализуют свои отношения "не тогда, когда умрет Путин, потому что его преемник не будет многим лучше, и даже не тогда, когда мы освободим Донбасс, или Россия вдруг вернет Крым".

"Это произойдет тогда, когда Украина почувствует себя не объектом, а субъектом, когда она будет гордо смотреть в будущее, гордо смотреть в глаза своим врагам, и когда она сможет на равных разговаривать с той же Россией, не заискивая перед ней, потому что она дает газ, нефть, топливо для АЭС, а мы туда сбываем молочную продукцию и что-то еще… Когда мы сможем жить, ничего не прося у России и разговаривая с ней на равных, тогда начнется нормализация", - считает Касьянов.

Читайте также"Вынесут вперед ногами": Касьянов объяснил, почему Путин готовит преемникаОн уверен, что нормализация отношений с Россией возможна только на равных.

"Или же – мы просто должны раствориться в рамках Российской империи. Других вариантов нет", - резюмировал волонтер.

Напомним, ранее волонтер и блогер Юрий Касьянов назвал единственный способ мирного возвращения Донбасса.