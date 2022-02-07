Когда украинцы смогут снять маски: в Минздраве назвали сроки

Масочный режим / УНИАН

Масочный режим в Украине еще не будут отменять, как это сделали другие страны. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, это не случится в 2022 году.

Кузин отмечает, что маска будет защищать даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций.

На вопрос о том, какая вероятность того, что в конце этого года в Украине отменят масочный режим, он ответил: "Мне кажется, что этого не произойдет".

Впрочем, по его словам, маски не останется навсегда.

"Если речь пойдет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в запертых помещениях могут отменить. Но посмотрим, например, на страны Азии, где (еще до пандемии) носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций", - сказал Кузин в интервью изданию Фокус.

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Такая общая рекомендация останется, хотя уже и без какой-то административной ответственности за ее невыполнение, добавил он.

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Ранее в Верховной Раде заявили, что за февраль новым штаммом Омикрон могут переболеть около 1 млн украинцев.

При этом, из-за вспышки коронавируса в Украине и несмотря на ухудшающуюся ситуацию, в стране не планируют вводить локдаун.

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