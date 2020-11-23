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Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие

23 ноября 2020, 23:34

По словам Степанова, сейчас в Украине в целом занято 52% коек для больных коронавирусом.

В Украине планируют ввести жесткий карантин / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.

Как пояснил министр в программе Свобода слова на телеканале ICTV, когда правительство говорит об усилении карантина, то оно опирается на загруженность медицинской системы.

"Глядя на сегодняшнюю динамику мы можем говорить, что это (критическая загруженность - ред.) от 25 до 30 тысяч (новых случаев ежедневно - ред.). В таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть около 80%, а это уже серьезная цифра", - заявил он.

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По словам Степанова, сейчас в Украине в целом занято 52% коек для больных коронавирусом. Наиболее напряженная ситуация с заполненностью больниц в Киеве, Одессе и Харьковской области.

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"Мы продолжаем увеличивать количество коек для больных коронавирусом. Мы также увеличиваем количество коек, подключенных к кислороду и концентраторам. Мы продолжаем наращивать мощности медицинской системы", - подчеркнул министр.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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