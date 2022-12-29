Когда закончится война, санкции против РФ и гарантии для Украины: важное из интервью Андрея Ермака

Ермак назвал один из главных факторов, который поможет победить Украине в войне.

Ермак / УНИАН, Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью ведущей ТСН Наталье Мосейчук рассказал, когда и как завершится война.

По его словам, в следующем году Украина получит от США все возможное, чтобы победить. Речь идет о вооружении и технике для ВСУ.

"Надо быть всегда объективным. То, что мы уже получили — это беспрецедентно. То, что мы еще получим после этого визита (поездка Зеленского в Байден — ред.) в следующем году — будет все необходимое для победы. Эта фраза звучала" несколько раз во время разговоров и в Белом доме, и в Конгрессе — это самое важное — мы понимаем, что на сегодняшний день фактор помощи — один из главных — безусловно, что оружия, которое есть сейчас, его мало — нас слышат — не все сразу происходит "Мы начинали с "Джавелинов", а сегодня уже получаем Patriot. Это процесс", — рассказал Ермак.

По его мнению, снабжение Америкой систем ПРО Patriot – "это только начало" от максимума, который могут предоставить США. Он отметил, что важным фактором также является "100% вера США в нашу победу, а это стоит дорогого".

Самый страшный день войны

В интервью руководитель Офиса президента рассказал, какой день полномасштабной войны был для него самым страшным.

"Я думаю, что это (когда увидели. – Ред.) кадры из Бучи еще до этого, как это стало общеизвестным. Это был, наверное, один из самых ужасных дней", – сказал он.

Глава ОП признал, что не ожидал от россиян таких зверств.

"Я думаю, что никто не ожидал, что может появиться целое поколение маньяков, убийц, воспитывавшихся на великой русской культуре. Культура не существует сама по себе, она формирует человека. И если сегодня мы видим Бучу, Ирпень, как женщины оккупантов призывают убивать украинцев, то о какой культуре можно говорить", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что все россияне виновны в событиях в Украине.

Санкции против России

Андрей Ермак прокомментировал санкции против России и вероятность исключения ее из Совбеза ООН.

По словам Ермака, для исключения России из Совбеза ООН необходимо единство большинства стран. Украина, в свою очередь, уже работает над этим.

"Сегодня это стало более реально, чем было тогда, когда об этом начали говорить. Я думаю, что это, опять же, процесс, когда нужно, чтобы не только мы (проявляли инициативу – ред.), не только ближайшие партнеры, а большинство стран", — сказал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что необходимо очень много коммуницировать и понимать, что "от одного слова может зависеть 10-20 стран".

Гарантии безопасности для Украины

Андрей Ермак отметил, что Украина получит все необходимые гарантии безопасности от стран-партнеров. Вопрос только в том, когда и как эти гарантии будут предоставлены.

"Я не верил, что за столь короткий срок мы сможем подготовить такой документ - Kyiv Security Compact, который лежит у всех мировых лидеров на столе. И сегодня даже никто не говорит о "возможно" или "невозможно". Есть факт, вопрос только когда и как эти гарантии будут предоставлены каждой страной. Либо это будет комплекс договоров, либо один крупный договор, либо двусторонние договоры и так далее", - сказал Ермак.

По его словам, это может быть один крупный документ, где будут заложены принципы, а затем он будет прилагаться к двусторонним договорам. Или договорами, которые будут касаться одной тематики.

"Я уверен, или мы получим эти гарантии, или станем членами НАТО. Может быть и так, что одно и другое", - добавил руководитель Офиса президента.

Смотрите полное интервью Андрея Ермака с Натальей Мосейчук

Андрей Ермак в интервью также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский летал с важной миссией в США и его там искренне ждали. Этот визит стал невероятно успешным для украинской стороны, ведь получилось договориться о том, что важно для нашего государства.

Кроме того, Ермак считает, что переговоры с Россией - это последний шаг к миру, а не первый.

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