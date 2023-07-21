Когда закончится война в Украине: Жданов назвал точный месяц

Западные F-16 могут помочь Украине победить РФ. Их передадут не раньше января-февраля 2024 года.

https://glavred.info/ukraine/kogda-zakonchitsya-voyna-v-ukraine-zhdanov-nazval-tochnyy-mesyac-10487338.html Ссылка скопирована

Война в Украине может закончится до лета 2024 года / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Война в Украине может полностью закончиться уже в конце весні или начале лета 2024 года. Об этом в своем видео заявил военный эксперт Олег Жданов.

В то же время он считает, что активная фаза боевых действий продлиться лишь до конца 2023 года. Однако пока такой сценарий является лишь теорией.

"Но добавлю масла в огонь — наш президент после саммита НАТО говорил о еще году. Хочется верить в то, что говорят наши военнокомандующие — есть шансы завершить активную фазу боевых действий до конца этого года", - сказал Жданов.

видео дня

Он видит именно так развитие событий на фронте, если брать во внимание предстоящие выборы в США. Нельзя исключать, что сроки передачи западных самолетов F-16 просчитаны под предвыборную кампанию Байдена.

"Я услышал у политтехнолога Сергея Гайдая, что такая новость как победа Украины в войне для электората заходит за 6 месяцев до выборов. Он говорит, что позже нельзя и раньше тоже. Раньше – забудут, позже – не успеют переварить и осознать", – говорит Жданов.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Если верить в эту теорию, то Украина может получить истребители не раньше января-февраля 2024 года.

"Это будет марш победы на F-16 с разгромом остатков русских войск на нашей территории. Выходит 8 мая. С этого американцы могут начать свое предвыборное турне", - объясняет эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что быстрый результат контрнаступления невозможен. Генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество - единство военного руководства и доверие солдат друг к другу.

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении. Украинские военные должны сейчас давить на фронте с помощью общевойскового подхода, а самолеты не помогут из-за российского ПВО, говорят в США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим. Бойцам ВСУ не удается продвигаться быстро из-за плотного минирования территорий.

Другие новости: