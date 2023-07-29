Кого призовут в ВСУ в Украине в августе: разъяснение от военкомата

Верховная Рада вновь продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине, которые продлятся по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.

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Как говорят офицеры, сейчас в ВСУ существует громадная потребность в комплектовании штурмовых подразделений / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский парламент продлил срок действия военного положения и мобилизацию в Украине до 15 ноября 2023 года, поэтому призыв граждан в ряды защитников государства продолжается и в августе ряды военных пополнят как пригодные, так и ограниченно пригодные военнообязанные. Об этом рассказал в комментарии "Украинскому радио Полтава" представитель Полтавского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Роман Истомин.

По его словам, сейчас в ВСУ существует громадная потребность в комплектовании штурмовых подразделений. В то же время, сейчас происходит и комплектование других подразделений, которые не находятся непосредственно на фронте и не выполняют боевых задач.

Поэтому призыву подлежат:

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пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет (и с наличием военного опыта, и без оного);

пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу в рядах ВСУ (они подписывают контракт с ВСУ);

снятые и исключенные из военного учета мужчины, которые были признаны пригодными либо ограниченно пригодными во время военного положения (если они не имеют права на отсрочку либо были не осуждены за тяжкое преступление).

Военное положение и мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года своим указом объявил общую мобилизацию в Украине в связи с полномасштабным военным нападением страны-агрессора Российской Федерацией. Мобилизации подлежат мужчины от 18 до 16 лет, которые могут нести военную службу по состоянию здоровья.

Поскольку война продолжается, мобилизация и военное положение в Украине продлеваются. 26 июля 2023 года президент Зеленский внес в Раду инициативы о продлении мобилизации и военного положения в Украине.

Профильный комитет Рады 27 июля поддержал внесенные Зеленским инициативы о пролонгации военного положения и мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

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