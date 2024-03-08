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Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео

Алексей Тесля
8 марта 2024, 12:30
В течение одного дня десантники 79 ОДШБр уничтожили 12 единиц бронетехники РФ.
Новомихайловка
Разгром колонны РФ у Новомихайловки / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины остановили штурм бронированной колонный российских оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.

В течение одного дня десантники 79 ОДШБр уничтожили 12 единиц бронетехники, говорится в сообщении бригады в Facebook.

"Российские оккупанты продолжают проверять на мощь оборону десантников 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которые сдерживают его продвижение в районе населенного пункта Новомихайловка", - отмечается в сообщении.

видео дня

Уточняется, что на днях противник одновременно по нескольким направлениям штурмовал позиции десантников из Николаева, привлекая для поддержки своей пехоты значительное количество бронетехники.

"Штурмовые действия начались с утра и продолжались целый день. Впрочем, все атаки Таврические десантники отбили, уничтожив 12 единиц бронетехники, из которых четыре это танки", - рассказали в 79-ой бригаде.

Украинские защитники также опубликовали видео начала боя, когда противник несколькими колоннами выдвигается к позициям десантников 79-ки и огневого поражение его техники и то, чем для него закончилось это наступление.

Смотрите видео - разгром колонны РФ у Новомихайловки:

Screenshot
/ Скриншот

Что известно о 79-й бригаде

Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины принимали участие в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада принимала участие в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв. Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.

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новости Донецка ВСУ война России и Украины
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