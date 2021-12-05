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Комаровский назвал единственный витамин, который нужно пить дополнительно

5 декабря 2021, 11:20

Чтобы организм не нуждался в других витаминах, питание должно быть полноценным, разнообразным, считает врач.

Комаровский
Комаровский назвал единственный витамин, который нужно пить дополнительно / УНИАН

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что вместо витаминов в таблетках нужно разнообразно питаться. При этом исключение нужно сделать лишь для одного препарата.

Подробностями о витаминных добавках заслуженный врач поделился на телеканале "Украина". Ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Комаровский отметил, что единственным витамином, который нужно пить дополнительно, является витамин D.

"Исключение ВОЗ делает только для витамина D. Она считает, что витамин D вредно получать от солнца, потому что солнце плохо действует на кожу... Поэтому лучше все-таки витамин D принимать в виде капель и таблеток" - уточнил Комаровский.

А чтобы организм не нуждался в других витаминах, питание должно быть полноценным, разнообразным.

"Человек должен есть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт, какой-то злак. Если вы едите яблоко, картофель, хлеб, курицу и кефир, то это совершенно разнообразное питание", - утверждает педиатр.

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То есть не нужно есть "150 овощей и фруктов в день", а важно составлять рацион из разнообразных пищевых групп.

По его словам, дополнительно принимать витамины нужно тем, кто придерживается диеты, либо не употребляет какие-то продукты.

Комаровский подчеркнул, что витамины - лечебно-профилактические препараты и принимать их нужно, если к этому действительно есть показания.

Смотрите сюжет о том, какие продукты для иммунитета нужно употреблять зимой:

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты. По мнению заслуженного врача, заморозка - самый лучший способ для того, чтобы максимально сохранить пользу еды.

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Евгений Комаровский новости Украины витамин D
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