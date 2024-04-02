Комиссия по претензиям и спецфонд: Зеленский объяснил, как РФ заплатит за войну

Справедливость в отношении РФ может привести к надежному миру, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о создании спецфонда / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он подчеркнул в ходе видеообращения к участникам конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Глава государства сказал, что именно справедливость в отношении действий России является той линией, от которой может начаться движение к надежному миру.

видео дня

"Оружие дает физическую защиту, но именно справедливость возвращает ощущение безопасности жизни, которая была защищена силой оружия. И ощущение предсказуемости всех глобальных отношений. Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Именно справедливость способна это обеспечивать", - заявил Зеленский.

Президент рассказал участникам конференции как накануне во вторую годовщину деоккупации Киевской области посетил Бучу.

"Вы помните, что открылось, когда мы начали находить массовые захоронения замученных украинцев. С тех пор прошло два года, а до сих пор не удалось даже установить имена всех, кого убили российские солдаты, - до сих пор в Буче есть безымянные могилы. Как и во многих других наших громадах, которые были освобождены от российской оккупации. И хотя разные города и села постепенно восстанавливаются, в каждом из них есть такое особое ощущение - одинаковое для всех: ощущение того, что есть еще очень много работы впереди - работы именно ради справедливости. Чтобы каждый, кто потом придет в российскую власть после Путина, знал: справедливость крепче стен Кремля. Только наша с вами совместная работа способна это обеспечить", - сказал президент.

Зеленский выразил благодарность всем лидерам и государствам, международным организациям, которые поддерживают глобальную работу по расследованию российских преступлений войны и привлечения виновных к ответственности.

"Я прошу всех вас не отступать от нашей общей линии - от линии справедливости. Прошу вас не сбавлять обороты. Должны делать все возможное ради силы справедливости, чтобы справедливость давала настоящую силу нашей общей безопасности - безопасности от агрессий и террора", - призвал он.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Помощь Украине

Ранее сообщалось, что Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро. Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

Как сообщал Главред, ранее главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.

Также сообщалось, что Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине. Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского министра Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины".

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