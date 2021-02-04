Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос

По сравнению с началом января, электоральная поддержка Владимира Зеленского снизилась.
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга.
С кем Зеленский выходит во второй тур выборов
Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, действующего главу государства поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса.
На втором месте оказался нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко. Ему готовы отдать голоса 17,1% респондентов.
За экс-президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 12,3%.
Отметим, что по сравнению с началом января поддержка Зеленского снизилась. Месяц назад за него планировали голосовать 26,2% респондентов.
Кто выигрывает второй тур президентских выборов
В то же время моделирование второго тура президентских выборов показало, что Зеленский побеждает в паре со всеми основными оппонентами:
- в паре с Порошенко - 56% против 44%;
- в паре с Бойко - 60% против 40%;
- в паре с Тимошенко - 55% против 45%.
В то же время в возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49%.
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-3 февраля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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Рейтинг Владимира Зеленского:
- Напомним, согласно результатам опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Однако его поддержка снизилась по сравнению с декабрем прошлого года.
- Зеленский лидирует с поддержкой в 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором.
- Второе-третье места по электоральным симпатиям украинцев занимают Петр Порошенко (13,7%) и Юрий Бойко (13,5%).
- Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко расположилась на четвертой позиции рейтинга с 11,2% (рост с 7,5% в декабре 2020 года).