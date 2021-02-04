Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос

Владимир Зеленский / УНИАН

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга.

С кем Зеленский выходит во второй тур выборов

Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, действующего главу государства поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса.

На втором месте оказался нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко. Ему готовы отдать голоса 17,1% респондентов.

За экс-президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 12,3%.

/ ratinggroup.ua

Отметим, что по сравнению с началом января поддержка Зеленского снизилась. Месяц назад за него планировали голосовать 26,2% респондентов.

/ ratinggroup.ua

Кто выигрывает второй тур президентских выборов

В то же время моделирование второго тура президентских выборов показало, что Зеленский побеждает в паре со всеми основными оппонентами:

в паре с Порошенко - 56% против 44%;

в паре с Бойко - 60% против 40%;

в паре с Тимошенко - 55% против 45%.

В то же время в возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49%.

/ ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-3 февраля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Рейтинг Владимира Зеленского: