Контрнаступление на Харьковщине: в ВСУ рассказали о продвижении вперед

Подразделения ВСУ продвигаются в Харьковской области / 93-я ОМБр Холодный Яр

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области, освобождая ранее захваченные оккупантами РФ территории.

Как сообщил командир взвода 112 Отдельной бригады ТрО ВСУ Вадим Васильчук в эфире телеканала Эспрессо, продвижение ВСУ продолжается несмотря на то, что сильные дожди замедляют продвижение вперед.

"Наступать всегда труднее. Нужно двигаться, но земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, возможности движения ВСУ, но движение все равно продолжается", — пояснил комбриг.

Он добавил, что его подразделение ведет аэроразведку, выявляя личный состав и технику противника.

"Наша задача выявлять технику и личный состав противника. Выявляем фортификационные сооружения, а артиллеристы ВСУ наносят по целям сокрушительный удар", — добавил Васильчук.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины выбили оккупационные войска России из многих населенных пунктов Харьковской области. В городах проходили бои.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Над группировкой врага нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары на Донецком направлении.

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