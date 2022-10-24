Контрнаступление на Харьковщине: в ВСУ рассказали о продвижении вперед

Земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, пояснил Вадим Васильчук.
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области, освобождая ранее захваченные оккупантами РФ территории.
Как сообщил командир взвода 112 Отдельной бригады ТрО ВСУ Вадим Васильчук в эфире телеканала Эспрессо, продвижение ВСУ продолжается несмотря на то, что сильные дожди замедляют продвижение вперед.
"Наступать всегда труднее. Нужно двигаться, но земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, возможности движения ВСУ, но движение все равно продолжается", — пояснил комбриг.
Он добавил, что его подразделение ведет аэроразведку, выявляя личный состав и технику противника.
"Наша задача выявлять технику и личный состав противника. Выявляем фортификационные сооружения, а артиллеристы ВСУ наносят по целям сокрушительный удар", — добавил Васильчук.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины выбили оккупационные войска России из многих населенных пунктов Харьковской области. В городах проходили бои.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Над группировкой врага нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары на Донецком направлении.
Читайте еще:
- ВСУ освобождают населенные пункты на двух направлениях: Генштаб о контрнаступлении
- Паника в "ДНР": Пушилин драпанул из Донецка из-за наступления ВСУ
- Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены десятки оккупантов вместе с техникой и складом БК