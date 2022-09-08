Контрнаступление ВСУ: в Сети показали поднятие украинских флагов на Харьковщине

Бойцы ВСУ находятся в нескольких населенных пунктах на Харьковщине, которые ранее контролировались российскими оккупантами.
В Сети появились фото и видео поднятия украинских флагов в ряде населенных пунктов Харьковской области в четверг, 8 сентября.
На кадрах зафиксировано, как бойцы ВСУ находятся в нескольких населенных пунктах на Харьковщине, которые ранее контролировались российскими оккупантами.
При этом украинские защитники поднимают флаг Украины и позируют на фоне названий отдельных городов и поселков.
В частности, среди фото можно увидеть Балаклею, Волхов Яр, Ивановку, Борщевку и Шевченково.
Добавим, что официально украинская сторона не сообщала о деоккупации этих населенных пунктов.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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