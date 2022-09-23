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Контрнаступление ВСУ: Зеленский назвал причину успеха украинской армии

23 сентября 2022, 16:05

Украина нуждается в поддержке, чтобы сохранить жизнь своих людей, подчеркнул президент.

зеленский, украинские военные
Владимир Зеленский назвал причину успеха ВСУ на роле боя / Офис презиеднта, Макс Левин

В успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины ключевую роль сыграли западная артиллерия и мотивация бойцов ВСУ, заявил президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем и в дальнейшем Украина нуждается в поддержке, чтобы сохранить жизнь своих людей, подчеркнул он в интервью изданию Ouest-France.

"Решающее значение имели реактивные системы залпового огня, артиллерия и мотивация наших людей. Как только мы получили артиллерию, нам удалось продвинуться", - пояснил глава государства.

По его словам, на сегодня Украина нуждается в такой помощи, в частности, как бронетехника и беспилотники.

"Наша задача сегодня - сохранить жизнь каждому человеку. Для нас очень важны такие технологии, как боевые или разведывательные беспилотники, а также бронетехника для сохранения жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил французского лидера Эммануэля Макрона за помощь, но отметил, что хотел бы рассчитывать на большую поддержку.

"Пушки "Цезарь", присланные Францией, очень помогают нам", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил о том, что Владимир Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука.

Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.

Как заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.

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