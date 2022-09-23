Контрнаступление ВСУ: Зеленский назвал причину успеха украинской армии

Украина нуждается в поддержке, чтобы сохранить жизнь своих людей, подчеркнул президент.
В успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины ключевую роль сыграли западная артиллерия и мотивация бойцов ВСУ, заявил президент Владимир Зеленский.
Вместе с тем и в дальнейшем Украина нуждается в поддержке, чтобы сохранить жизнь своих людей, подчеркнул он в интервью изданию Ouest-France.
"Решающее значение имели реактивные системы залпового огня, артиллерия и мотивация наших людей. Как только мы получили артиллерию, нам удалось продвинуться", - пояснил глава государства.
По его словам, на сегодня Украина нуждается в такой помощи, в частности, как бронетехника и беспилотники.
"Наша задача сегодня - сохранить жизнь каждому человеку. Для нас очень важны такие технологии, как боевые или разведывательные беспилотники, а также бронетехника для сохранения жизни людей", - подчеркнул Зеленский.
Президент также поблагодарил французского лидера Эммануэля Макрона за помощь, но отметил, что хотел бы рассчитывать на большую поддержку.
"Пушки "Цезарь", присланные Францией, очень помогают нам", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил о том, что Владимир Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука.
Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.
Как заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.
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