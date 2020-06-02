УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Контрразведка СБУ поймала в Мариуполе террориста из группировки Безлера

2 июня 2020, 14:02

Боевик с 2015 года проживал на подконтрольной Киеву территории.

боевик
Боевик снимал на видео пытки и допросы / СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Мариуполя, который в 2014 году добровольно перешел на сторону террористов и работал на главаря боевиков Горловки, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера "Беса".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно данным спецслужбы, в начале российско-украинского конфликта гражданин начал работать на боевиков. В его компетенцию входило информационное сопровождение деятельности террористов – он присутствовал во время пыток и допросов, фиксировал данные на камеру, после чего размещал видеозаписи на информационных ресурсах террористов. Также он унижал пленных и заставлял их заниматься хозяйственными работами.

После того как в Горловке боевики начали делить сферы влияния, он сбежал в Украину. А уже в этом году в Мариуполе в нем узнали пособника Безлера.

В ходе обысков СБУ изъяла ряд материалов, которые будут приобщены к уголовному делу, открытому по статье 258-3 части 1 Уголовного кодекса – участие в деятельности террористической организации. Подозреваемый может отправиться на 15 лет за решетку.

Игорь Безлер – главарь горловских боевиков с весны до осени 2014 года. В Украине проходит обвиняемым по делу об убийствах и пытках людей. Согласно последним данным, получил новый паспорт на имя Игоря Берегового и проживает в оккупированном Симферополе.

Ранее в СБУ опровергли информацию о том, что интервью журналиста Гордона с террористом Гиркиным проходило под патронатом спецслужбы.

новости Мариуполя СБУ Горловка Игорь Безлер
Сейчас вы просматриваете новость «Контрразведка СБУ поймала в Мариуполе террориста из группировки Безлера». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:25
"Вырастут леди": в киевском парке жестоко подрались девушки - видео 18+
14:23
В Украине нашли неожиданный способ обхода автофиксации нарушений ПДД Видео
14:18
Три станции: в метро Киева рассказали, где действуют ограничения на вход Видео
14:02
Контрразведка СБУ поймала в Мариуполе террориста из группировки Безлера
13:54
Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: в ФСБ сделали заявление Видео
13:47
Придется платить за коммуналку на 30% больше: эксперт оценил меморандум с МВФ
13:40
"Мыши съели тысячи тонн": в Госрезерве нашли громадную недостачу урожая
13:33
Развод отменятся - Оксана Самойлова надела обручальное кольцо
13:26
Украина откроет пункты пропуска на Донбассе: названа дата
13:06
Взорвавшаяся Америка: как протесты в США повлияют на выборы и будущее страны мнение
13:02
Эксперт объяснил, хочет ли Путин новый саммит Нормандской четверки
12:44
Адвокат рассказал, что происходило в полиции Кагарлыка в день изнасилования
12:42
Календарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020
12:39
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июня: кого ждет ночь любви, а кого - ссора
12:32
Назвали место и время похорон Мирослава Скорика и даты прощания
12:05
В Одессе на Седьмом километре произошли разборки со стрельбой Видео
12:05
"Проклинаю мус*ров": на Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире
11:45
Больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг: к Земле мчится гигантский астероид - NASA Видео
11:38
Саша Спилберг на Дом-2 - когда смотреть и сколько будет выпусков
11:38
В Минздраве обнаружили COVID-19: Степанов рассказал подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять