Контрразведка СБУ поймала в Мариуполе террориста из группировки Безлера

Боевик снимал на видео пытки и допросы / СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Мариуполя, который в 2014 году добровольно перешел на сторону террористов и работал на главаря боевиков Горловки, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера "Беса".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно данным спецслужбы, в начале российско-украинского конфликта гражданин начал работать на боевиков. В его компетенцию входило информационное сопровождение деятельности террористов – он присутствовал во время пыток и допросов, фиксировал данные на камеру, после чего размещал видеозаписи на информационных ресурсах террористов. Также он унижал пленных и заставлял их заниматься хозяйственными работами.

После того как в Горловке боевики начали делить сферы влияния, он сбежал в Украину. А уже в этом году в Мариуполе в нем узнали пособника Безлера.

В ходе обысков СБУ изъяла ряд материалов, которые будут приобщены к уголовному делу, открытому по статье 258-3 части 1 Уголовного кодекса – участие в деятельности террористической организации. Подозреваемый может отправиться на 15 лет за решетку.

Игорь Безлер – главарь горловских боевиков с весны до осени 2014 года. В Украине проходит обвиняемым по делу об убийствах и пытках людей. Согласно последним данным, получил новый паспорт на имя Игоря Берегового и проживает в оккупированном Симферополе.

Ранее в СБУ опровергли информацию о том, что интервью журналиста Гордона с террористом Гиркиным проходило под патронатом спецслужбы.