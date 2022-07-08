Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на Херсонщине

Место ликвидации Сергея Томки / Facebook/oleh.baturin

Появились подробности ликвидации в Херсонской области бывшего полицейского Сергея Томки, который пошел на сотрудничество с оккупантами РФ.

Его застрелили в захваченной РФ Новой Каховке, сообщил в Facebook журналист Олег Батурин.

По его словам, Томку застрелили в четверг, 7 июля, около 15:30—16:00.

При этом в комментариях под сообщением журналиста пользователи опубликовали фото с места убийства Томки.

Отметим, что эту же информацию подтверждает так называемый Казачий союз "Область войска Донского".

По данным его представителей, 26-летнего Томку застрелили в собственной машине. После захвата Новой Каховки он агитировал других полицейских перейти на сторону россии, за что и получил "повышение" до заместителя начальника местной полиции.

Читайте такжеМощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФ

Ранее сообщалось о том, что точным ударом Вооруженных сил Украины уничтожен склад с боеприпасами российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области.

Украинские защитники попали в армейский склад РФ в пятницу, 8 июля, сообщил депутат областной рады, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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