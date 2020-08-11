1 сентября в Киеве: у Кличко рассказали, кому повезет сесть за парты

Названы правила работы школ с 1 сентября / Фото: УНИАН

Из-за пандемии коронавируса в столице ученики будут ходить в школу по очереди, лишь некоторым повезет сесть за парты, как раньше.

Ежедневно посещать уроки в привычном режиме будут только первоклассники, а также ученики пятых и десятых классов. Все остальные школьники будут посещать учебные заведения всего несколько раз в неделю, в остальное время занятия будут проводиться онлайн, пишет today.ua.

В некоторых районах Киева дети будут ходить в школу в две смены или с так называемой подсменкой.

Читайте такжеВ Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах

По словам начальника Управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования Департамента образования КГГА Елены Бохно, пока нет однозначного решения относительно проведения праздничных линеек в честь Дня знаний.

Елена Бохно полагает, что смешанная система образования будет лучшим вариантом в условиях карантина. Для каждого класса определят свои "присутственные" дни. Это позволит уменьшить численность детей в школе и оградить их от массовых скоплений, чтобы защитить от распространения коронавируса.

Старшеклассники в основном будут обучаться дистанционно.

Каждый день будут ходить в школу только дети, которые только пошли в 1 класс, либо в переходной пятый или десятый, чтобы у них нормально прошел адаптационный период. Кроме того, все учителя и работники школ должны будут пройти обязательный медосмотр. Елена Бохно подчеркнула, что смешанная форма обучения будет действовать в условиях умеренного распространения коронавируса.

Если Киев окажется в красной зоне, школы закроют, а всех учеников переведут на дистанционное обучение.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа школ с 1 сентября будет организована с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе. В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что уже проведены все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса.

Напомним, министр образования Сергей Шкарлета заявил о том, что 1 сентября 2020 года в украинских школах начнется полноценный учебный год ‒ кроме тех из них, которые находятся в "красной зоне" по коронавирусу.