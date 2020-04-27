Трудно без плана: Кличко рассказал, как Киев будут выводить из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, существует ли план вывода города из условий китайского коронавируса.
Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал об активной фазе подготовки альтернативного плана выхода из коронавирусного карантина.
Соответствующее сообщение мэр Киева сделал в понедельник, 27 апреля, во время онлайн-конференции.
"У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица", - сказал Кличко
Мэр Киева также полагает, что Кабмин и Верховная Рада должна сильнее увеличить размер бюджетной программы в помощь предпринимателям. Он добавил, что властям страны нужно предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу налогообложения местных налогов и сборов (плюс создание кредитной программы для производителей).
Напомним, ранее Кличко шокировал стоимостью лечения китайского коронавируса, а также рассказал, при каком условии ослабят карантин в Киеве.