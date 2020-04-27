Трудно без плана: Кличко рассказал, как Киев будут выводить из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как город будут выводить из карантина/ УНИАН

Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал об активной фазе подготовки альтернативного плана выхода из коронавирусного карантина.

Соответствующее сообщение мэр Киева сделал в понедельник, 27 апреля, во время онлайн-конференции.

"У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица", - сказал Кличко

Мэр Киева также полагает, что Кабмин и Верховная Рада должна сильнее увеличить размер бюджетной программы в помощь предпринимателям. Он добавил, что властям страны нужно предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу налогообложения местных налогов и сборов (плюс создание кредитной программы для производителей).

Напомним, ранее Кличко шокировал стоимостью лечения китайского коронавируса, а также рассказал, при каком условии ослабят карантин в Киеве.