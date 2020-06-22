Доктор пояснила, был ли толк от жесткого карантина в Украине

Введение карантина в Украине было оправданным / УНИАН

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова заявила, что введение жёсткого карантина в нашей стране было оправданным шагом и позволило увеличить степень защиты медицинских работников.

"В Украине это было оправданно, потому что это дало нам возможность выиграть время для налаживания системы противоэпидемической защиты, которая была разрушена в последние четыре года и налаживания ПЦР-лабораторий, потому что мы начинали с того, что на всю Украину работала только одна такая лаборатория в Киеве. Также эти мероприятия позволили накопить средства индивидуальной защиты для медиков (иначе мы имели бы не 20% заражённых среди медиков, а значительно больше), провести для них тренинги и разработать логистику организации медицинской помощи", - заявила Амосова во время чата в Главреде.

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Также врач поведала том, что в столице в начале карантина больных с пневмонией везли в общетерапевтические или кардиологические стационары, а позже у части пациентов диагностировали коронавирус. В следствии - заражались медики и больницы закрывали. Позже по новой стратегии, больных начали доставлять сразу в инфекционное отделение до получения результатов ПЦР, "но там уже работают медики в средствах защиты".

"Очень много зависит и от самих людей - недоверие к власти и легкомысленное отношение к карантину из-за того, что в Украине не было массового мора могут привести к тому, что осенью мы будем пожинать плоды всего этого", - подытожила доктор.

Также Главред сообщал, что Екатерина Амосова высказала мнение, что количество инфицированных в Украине возрастает, поскольку на этому способствует ряд факторов и карантин в Украине уже давно перестали соблюдать.

Как ранее сообщалось, десять регионов Украины все еще не готовы для перехода на второй этап смягчения карантина. Основной причиной этого является несоответствие показателя инцидентности критериям, установленным Кабмином.