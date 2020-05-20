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Пора на работу: обнародованы правила работы и посещения офисов

20 мая 2020, 21:35

Владельцы офисов должны обеспечить помещения жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами.

офис
В Минздраве дали рекомендации по работе офисов

Карантин в Украине ослабили и с 22 мая Минздрав разрешил работать в офисах и разъяснило правила офисных работников и их работодателей.

В частности, как говорится в сообщении пресc-службы МОЗ в Facebook, владельцы офисов должны обеспечить помещения жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами.

На входе должно быть организовано место для обработки рук антисептиком перед входом в офис нужно нанести маркировку с дистанцией в 1,5 м, а помещения нужно проветривать и делать влажную уборку каждые 2 часа, в то же время, лиц, находящихся в группе риска, временно отстранить от работы.

Работникам же нужно проводить температурный скрининг перед началом рабочего дня, в помещении носить маску, избегать людей с симптомами респираторных заболеваний, часто мыть руки жидким мылом и обрабатывать антисептиком.

Гости и посетители помещений должны соблюдать дистанцию, носить маску и тому подобное.

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Кабинет министров ввел адаптивный карантин по регионам, который будет действовать с 22 мая по 22 июня. Ограничения во время карантина будут послаблять в пять этапов. 

Напомним, согласно официальной статистике Минздрава, по состоянию на среду, 20 мая в Украине официально диагностировали 19,230 тысячи эпизодов заражения китайским коронавирусом. Всего за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 354 новых случая заражения и 16 смертей от последствий коронавирусной болезни. Всего же с начала пандемии в результате осложнений, которые вызванных болезнью Covid-19, скончалось 564 человека. В то же самое время 5 955 пациентов выздоровели.

карантин коронавирус Минздрав
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