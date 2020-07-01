На Шацких озерах усилили карантин: что оказалось под запретом

Коронавирус продолжает распространяться по Украине - по состоянию на утро 1 июля, зафиксированы 44 998 случаев заражения.
В то время, как Житомирская область ослабила карантин, в Шацком районе Волынской области усилили карантин. Об этом сообщила шацкая райгосадминистрация.
В ОГА решили усилить санитарный контроль за:
- торговыми точками,
- продуктовыми рынками,
- общепитом,
- развлекательными заведениями на территории района.
С предпринимателями, предоставляющими услуги на территориях отдыха села Свитязь и в прибрежных полосах озер Свитязь и Песочное – будет проведена разъяснительная работа по обеспечению режима заведений и отсутствию музыки после 22 часов на период карантина.
Также райгосадминистрация своим решением запретила работу развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина.
Карантин в Украине
Как ранее писал Главред, в Киеве усиливаются противоэпидемические мероприятия в соответствии с постановлением правительства. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов не исключил ужесточение карантина, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.