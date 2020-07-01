На Шацких озерах усилили карантин: что оказалось под запретом

На Шацких озерах усилили карантин / УНИАН

Коронавирус продолжает распространяться по Украине - по состоянию на утро 1 июля, зафиксированы 44 998 случаев заражения.

В то время, как Житомирская область ослабила карантин, в Шацком районе Волынской области усилили карантин. Об этом сообщила шацкая райгосадминистрация.

В ОГА решили усилить санитарный контроль за:

торговыми точками,

продуктовыми рынками,

общепитом,

развлекательными заведениями на территории района.

С предпринимателями, предоставляющими услуги на территориях отдыха села Свитязь и в прибрежных полосах озер Свитязь и Песочное – будет проведена разъяснительная работа по обеспечению режима заведений и отсутствию музыки после 22 часов на период карантина.

Также райгосадминистрация своим решением запретила работу развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина.

Карантин в Украине

Как ранее писал Главред, в Киеве усиливаются противоэпидемические мероприятия в соответствии с постановлением правительства. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов не исключил ужесточение карантина, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.