УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Шацких озерах усилили карантин: что оказалось под запретом

В Волынской области решили ввести меры предосторожности из-за опасности распространения коронавируса.

1 июля 2020, 20:26
карантин,маска
На Шацких озерах усилили карантин / УНИАН

Коронавирус продолжает распространяться по Украине - по состоянию на утро 1 июля, зафиксированы 44 998 случаев заражения.

В то время, как Житомирская область ослабила карантин, в Шацком районе Волынской области усилили карантин. Об этом сообщила шацкая райгосадминистрация.

В ОГА решили усилить санитарный контроль за:

  • торговыми точками,
  • продуктовыми рынками,
  • общепитом,
  • развлекательными заведениями на территории района.

С предпринимателями, предоставляющими услуги на территориях отдыха села Свитязь и в прибрежных полосах озер Свитязь и Песочное – будет проведена разъяснительная работа по обеспечению режима заведений и отсутствию музыки после 22 часов на период карантина.

Также райгосадминистрация своим решением запретила работу развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина.

Карантин в Украине

Как ранее писал Главред, в Киеве усиливаются противоэпидемические мероприятия в соответствии с постановлением правительства. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов не исключил ужесточение карантина, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.

карантин коронавирус новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «На Шацких озерах усилили карантин: что оказалось под запретом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:39
Коронавирус в Украине: осенью врачи ждут новых проблем
20:27
Главный вывод из "голосования" в путинском мафиозном государстве мнение
20:26
На Шацких озерах усилили карантин: что оказалось под запретом
20:26
Месячные после родов: чего ждать
20:22
Зеленский подписал закон, запрещающий банкам штрафовать украинцев по кредитам
20:00
Отдых в Турции: отели перечислили главные требования к туристам
19:59
Экс-канцлер ФРГ рассказал, как санкции против Северного потока-2 ударят по Европе
19:56
"Прихлопнут таракана тапком": астролог рассказал, чем закончатся выборы для Лукашенко
19:28
"Делает много хорошего": Разумков высказался о заявлении Третьяковой
19:26
Укрзализныця запустила поезда в курортные города: названы даты и направления
18:56
Коронавирус продолжает свирепствовать в Африке - количество жертв
18:32
Кого ждут крупные штрафы за нарушение карантина в Украине: в Кабмине сделали заявление
18:27
Суд по мере пресечения для Порошенко отложили: стала известна дата
18:24
Вернется жара: синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
18:01
Кристина Асмус бросила Харламова из-за пьянства и игромании
17:58
Алоэ вера: в чем польза для здоровья
17:48
Поправки по "обнулению" Путина: россияне массово голосуют против Видео
17:25
Россиянам пора "обнулить" кремлевского "Обнулёныша" мнение
17:17
"Это полное руки вверх": в Беларуси рассказали, как Россия хотела забрать власть у Лукашенко
17:16
Ученые рассказали, почему возникают осложнения от Covid-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять