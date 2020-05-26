В Минздраве рассказали, когда полноценно заработают кафе и рестораны

Макдональдс / УНИАН

Полноценное возобновление работы украинских ресторанов и кафе после коронавирусного карантина станет возможно никак не раньше 10 июня 2020 года.

С таким заявлением во вторник, 26 мая, в рамках онлайн-брифинга выступил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня", ‒ сказал он.

Однако, как говорит Максим Степанов, несмотря на то, что в Минздраве относятся "с пониманием" к просьбам украинских коммерсантов возобновить работу, по причине эпидемиологической ситуации в стране не могут им максимально помочь.

"Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей относительно полноценного открытия, но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодняшний день и тех мероприятий, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих заведений", - подытожил он.

Напомним, ранее руководитель Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в Украине больных не будут тестировать на коронавирус бесплатно - лишь в том случае, если у людей есть явные симптомы Covid-19.