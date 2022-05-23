Корректировали вражеский огонь: опубликованы имена и фото предателей от ОПЗЖ в Мариуполе

Мариупольские городские власти опубликовали список предателей и коллаборантов, которые сотрудничают с российскими оккупантами и помогли им уничтожить город.
Мариупольский горсовет опубликовал список коллаборантов из местной фракции партии Оппозиционная платформа - За жизнь, которые пошли на сотрудничество с врагом.
"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия", - говорится в сообщении горсовета в Telegram.
Отмечается, что коллаборанты из ОПЗЖ и сейчас продолжают издеваться мариупольцами, которые остаются в городе.
"Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", - говорится в сообщении.
Коллаборанты из ОПЗЖ в Мариуполе:
- Иващенко Константин
- Истратов Вадим
- Хаджинов Дмитрий
- Бурлаков Сергей
- Калачева Виктория
- Агибалов Валерий
- Карпенко Елена
- Хармышев Евгений
- Сотникова Наталья
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Как сообщал Главред, россияне назначили "руководителями" в оккупированной ими Херсонской области бывших официанток и вышибал. А те, кто, не выдержав свалившегося на их головы "бремени власти" и испугавшись надвигающейся гуманитарной катастрофы в регионе, уже думают, куда лучше сбежать. Об этом свидетельствуют разговоры между коллаборантами, которые перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.
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