Корректировали вражеский огонь: опубликованы имена и фото предателей от ОПЗЖ в Мариуполе

Коллаборанты из Мариуполя продолжают издеваться над жителями, которые остаются в городе / Фото Reuters, t.me/mariupolrada

Мариупольский горсовет опубликовал список коллаборантов из местной фракции партии Оппозиционная платформа - За жизнь, которые пошли на сотрудничество с врагом.

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия", - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Отмечается, что коллаборанты из ОПЗЖ и сейчас продолжают издеваться мариупольцами, которые остаются в городе.

"Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", - говорится в сообщении.

Коллаборанты из ОПЗЖ в Мариуполе:

Иващенко Константин

Истратов Вадим

Хаджинов Дмитрий

Бурлаков Сергей

Калачева Виктория

Агибалов Валерий

Карпенко Елена

Хармышев Евгений

Сотникова Наталья

Коллаборанты из ОПЗЖ в Мариуполе / Фото t.me/mariupolrada

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