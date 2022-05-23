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Корректировали вражеский огонь: опубликованы имена и фото предателей от ОПЗЖ в Мариуполе

23 мая 2022, 10:36

Мариупольские городские власти опубликовали список предателей и коллаборантов, которые сотрудничают с российскими оккупантами и помогли им уничтожить город.

Коллаборанты из Мариуполя
Коллаборанты из Мариуполя продолжают издеваться над жителями, которые остаются в городе / Фото Reuters, t.me/mariupolrada

Мариупольский горсовет опубликовал список коллаборантов из местной фракции партии Оппозиционная платформа - За жизнь, которые пошли на сотрудничество с врагом.

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия", - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Отмечается, что коллаборанты из ОПЗЖ и сейчас продолжают издеваться мариупольцами, которые остаются в городе.

"Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", - говорится в сообщении.

Коллаборанты из ОПЗЖ в Мариуполе:

  • Иващенко Константин
  • Истратов Вадим
  • Хаджинов Дмитрий
  • Бурлаков Сергей
  • Калачева Виктория
  • Агибалов Валерий
  • Карпенко Елена
  • Хармышев Евгений
  • Сотникова Наталья
Коллаборанты из ОПЗЖ в Мариуполе / Фото t.me/mariupolrada

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Как сообщал Главред, россияне назначили "руководителями" в оккупированной ими Херсонской области бывших официанток и вышибал. А те, кто, не выдержав свалившегося на их головы "бремени власти" и испугавшись надвигающейся гуманитарной катастрофы в регионе, уже думают, куда лучше сбежать. Об этом свидетельствуют разговоры между коллаборантами, которые перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

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