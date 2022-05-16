Украинских активистов в Крыму "выкупают" у местных чиновников / УНИАН

Некоторых украинских активистов, которых насильно вывозят в оккупированный Крым, удается вернуть в Украину благодаря коррумпированности российских силовиков. Ценник начинается от 250 долларов, сообщил во время выступления депутата Верховной Рады Мустафы Джемилеве в эфире телемарафона.

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан", - отметил Джемилев.

"Начинается от 250 долларов и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала нужно договариваться, надо знать, кто там стоит на посту. Не очень простая операция. Вот мне удалось, к примеру, выкупить 7 людей", - сообщил народный депутат.

В оккупированный Крым вывозят украинских активистов из Херсонской и Запорожской областей, а затем отправляют вглубь России. Хотя, по словам Джемилева, уже стало известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести.

Война России против Украины

В войсках РФ во второй половине апреля объявили о начале второй фазы своей, дескать, "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в рамках следующей волны наступления россияне намерены захватить все районы Донбасса, южные регионы Украины и создать коридор в уже оккупированный в 2014 году Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что уже в середине июня войска Украины могут пойти в масштабное наступление на позиции российских оккупантов. По его словам, до конца мая-начала июня ВСУ должны получить тяжелое вооружение от Запада. Украина ожидает, когда поставки позволят перейти к реализации цели.

Советник главы МВД Виктор Андрусив сказал, что Россия не может реализовать свои планы по окружению войск Украины. В районе Херсонщины наступление оккупантов заглохло, а на севере Харьковщины украинская армия может перекрыть им тылы. Согласно его прогнозу, россияне уже через 10 дней могут прекратить активное наступление на фронте и перейти к так называемой "ползучей оккупации".

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