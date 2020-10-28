Кортеж Порошенко трижды нарушил ПДД за 15 минут​ - СМИ

Кортеж Порошенко попался на превышении скорости / Страна

В Киеве заметили кортеж пятого президента Украины Петра Порошенко, который гоняет по столице и существенно нарушает правила.

Как пишет Страна, мерседесы с лидером Европейской солидарности и его охраной за 15 минут заработали 3 штрафа.

Что бы не стоять на светофоре, кортеж экс-президента сделал обходной маневр: повернул налево с крайнего правого ряда. Более того, машины перед самым светофором пересекли сплошную линию разметки, втискиваясь в плотный поток машин. За такое грубое нарушение ПДД положен штраф в 255 гривен.

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По данным журналистов, на Столичном шоссе кортеж Порошенко летел со скоростью 130 км/час на участке дороге, где сейчас разрешено 80. А также 120-129 км/час в месте, где ограничения 50 км/час.

За нарушение скорости, кортежу Порошенко пришлось бы выплатить штраф в размере 850 гривен.

Однако, согласно закону "Об охране органов государственной власти и должностных лиц", Порошенко, как бывший президент, будет пожизненно пользоваться услугами госохраны. Этот закон имеет приоритет над ПДД, что подтверждает постановление Кабинета министров Украины.

Ранее Главред сообщал, что в Харькове кортеж Зеленского попал в "засаду". Люди перекрыли дорогу и кортеж президента не смог выехать.