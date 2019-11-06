В Харькове кортеж Зеленского попал в "засаду": видео инцидента

Владимир Зеленский / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков ознаменовался митингами. Так, люди перекрыли дорогу и кортеж президента не смог выехать.

Зеленский вышел из авто, чтобы поговорить с местными жителями, которые просили не сносить рынок Барабашово ради новой дороги. Соответствующее видео опубликовали в Сети.

По словам президента, он знает о сложившейся ситуации. Кроме того, он поручил новому главе Харьковской ОГА Алексей Кучера разобраться с этим вопросом.

"Услышьте меня. Он работает только 10 минут, он разберется", - заявил Зеленский и сел назад в машину.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков распек начальство оборонных государственных предприятий, и обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой собрать Кабмин по этому поводу.