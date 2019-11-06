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"Без комплексов и табу": Зеленского в Харькове встретили новыми митингами

6 ноября 2019, 15:21

Владимира Зеленского в Харькове встретили очередными митингами

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 ноября, посетил Харьков с рабочим визитом. Традиционно к приезду главы государства в центре города прошли митинги.

Так, на площади Свободы прошла акция против внедрения "формулы Штайнмайера" и РРО для предпринимателей, а также харьковчане пытались привлечь внимание президента к проблеме отопления в городе. На этом митинге присутствовало около 100 человек.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Почему за оккупированные территории должны отвечать мы, а не оккупант", "Нет капитуляции, или ты слышишь только о погоде?", "Моника Кабаева, 42 года. Без комплексов и табу", "Сегодня Золотое, завтра Харьков и вся Украина", "За предательство придется ответить", "Ты не лох, но я мерзну. Включите отопление" и другие.

При этом еще одно издание Объектив сообщает, что на акцию возле Харьковского авиационного завода пришли чуть больше десяти человек. Митингующие стояли с плакатами, призывающими снять с должности Геннадия Кернеса: "Гепу на нары", "Харьковчане против Кернеса", "Требуем создать ТСК по Кернесу", "Гепа – глава ОПГ" и "Гепу геть".

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский посетил Тернополь, где его встретили митингом.

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