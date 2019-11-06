"Это зашквар полный, один танк": Зеленский в Харькове дал по шапке начальству оборонных предприятий

Зеленский шокирован работой оборонных предприятий в Харькове / president.gov.ua

В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков распек начальство оборонных государственных предприятий, и обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой собрать Кабмин по этому поводу.

"Были на авиационном заводе, на легендарном заводе им. Малышева. Я в шоке... нам сказал директор завода, что с 2009 года мы с вами построили один танк для ВСУ. А статистика такова, что с советских времен было 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?", - спросил Зеленский в ходе брифинга.

Также Зеленского неприятно удивил уровень зарплат и условия труда для работников завода.

"Потом мы увидели людей, задолженность страшная, до 4 лет, очень низкая заработная плата. Например, на авиационном заводе 3,5 тысячи гривен. Как человек может в целом называться человеком в таких условиях? ..Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Я перейду на такой язык .. но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим чтобы они уважали власть, Украину, никуда не выезжали, чтобы у нас работали предприятия", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку по поводу решению ситуации с оборонными предприятиями Харькова.

"Почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины ничего мы не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы - только мы ничего не производим и ничего не летает", - высказался Зеленский.

Отметим, слова Зеленского уже подхватили в соцсетях, и активно комментируют.

"После распада СССР под юрисдикцию Украины отошли 9300 танков,11000 бронемашин,1200 вертолетов,армия ПВО,восемь артиллерийских бригад,три воздушных армии из 1500 боевых самолетов. И куда всё делось?", - спросил пользователь Сети.

"Это зашквар полный", - добавил некий Виталий.

"Ну так щось робіть. А хіба не казали всі від генералів до президентів краще за ті самі гроші з баз візьмемо 100500 старих танків, підлатаємо, ніж нові будемо робити. Танкобудування вже на грані знищення", - высказался Серж Хабрук.

Читайте такжеЗеленский назначил внештатным советником американского адвокатаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита на Харьковщину назначил 34-летнего народного депутата от партии Слуга народа Алексея Кучера главой Харьковской ОГА.

Отметим, Зеленский представил общественности нового руководителя области на совещании по проблемным вопросам госконцерна Укроборонпром.

Отметим, что Кучер сменил на этой должности Юлию Светличную, которая была главой ОГА с октября 2016 года.



