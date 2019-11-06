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Зеленский назначил "слугу народа" Кучера губернатором Харьковщины

6 ноября 2019, 14:35

Кучер сменил на должности председателя Харьковской ОГА Юлию Светличную, которая занимала это кресло три года.

Алексей Кучер
Алексей Кучер стано новым главой Харьковской ОГА / facebook.com/sluganarodu.kucher.179

В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита на Харьковщину назначил 34-летнего народного депутата от партии Слуга народа Алексея Кучера главой Харьковской ОГА.

Отметим, Зеленский представил общественности нового руководителя области на совещании по проблемным вопросам госконцерна Укроборонпром.

Отметим, что Кучер сменил на должности председателя Харьковской ОГА Юлию Светличную, которая занимала это кресло три года - с октября 2016.

Алексей Кучер: что о нем известно

7 октября Алексей Кучер опубликовал на сайте НАПК декларацию о доходах за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Харьковской ОГА.

Алексей Кучеру 34 года. Он родился в Херсонской области, окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, затем - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Работал в суде и прокуратуре, был адвокатом, специализируется на уголовных делах.

С августа этого года Кучер прекратил адвокатскую деятельность. До этого он защищал депутата Харьковского горсовета Бориса Баронина, который подозревается в участии в незаконном завладении земельными участками.

Кучер также был адвокатом Владимира Литвина, которого подозревали по "делу рюкзаков". Еще одним подозреваемым по делу был сын министра МВД Александр Аваков и бывший замминистра Сергей Чеботарь.

Кучер защищал судью Дзержинкого райсуда Сергея Лазюка, которого в 2016 году задержали на "горячем" во время передачи 300 долларов за решение земельного спора в пользу истца. Был клиентом Кучера и Олег Ширяев, которого обвиняют в рейдерстве и захвате элеватора осенью 2018 года, а также Антон Саввов, который продавал награды разным предприятиям, в том числе - Харьковскому метрополитену.

Согласно декларации, вместе с женой Викторией, Кучер владеет несколькими квартирами, земельными участками и домом, 5 автомобилями (Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi и Mitsubishi) и двумя элитными часами.

Читайте также"Файне місто Тернопіль": Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГАНапомним, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заменил председателя Черкасской областной администрации.

Отметим, 31 июля во время рабочего визита в Черкасскую область Зеленский лично представил нового губернатора – им стал бизнесмен Игорь Шевченко.

Глава государства тогда подчеркнул – "если что-то будет не так, будем менять".

Судя по всему, что-то действительно пошло не так.

Согласно указам №797/2019 и №798/2019, опубликованным 4 ноября на сайте главы государства, Зеленский уволил председателя Черкасской областной администрации Игоря Шевченко и назначил на эту должность Романа Боднара.

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