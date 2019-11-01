"Коридор позора": Зеленского "тепло" встретили в Тернополе

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, посетил Тернополь, где представил нового главу Тернопольской облгосадминистрации. Жители города встретили главу украинского государства митингом.

Отмечается, что акция протеста связана с отводом войск на Донбассе.

"В Тернополе так", – написал в Facebook Максим Пелех, опубликовавший видео.

В ролике видено, что президент проходит через толпу людей, которые сопровождают его выкриками "Позор!" и "Нет капитуляции!". В свою очередь, Зеленский выглядит разраженным и очень взволнованным.

Несмотря на накаленность ситуации глава государства, проходя через толпу, дважды остановился. При этом во второй раз он, видимо, попросил охранника не трогать участницу акции протеста, которая передала президенту большой лист бумаги.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский в ходе визита в Тернополь пожурил чиновником за плохие дороги.