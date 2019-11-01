"Будем строить дороги 100 лет": Зеленский в Тернополе пожурил чиновников за ужасные дороги - видео

Зеленский распек чиновников в Тернополе из-за плохих дорог / скриншот из видео

1 ноября, в пятницу, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Тернополь обратил внимание на состояние дорог в области и поинтересовался у чиновников, по какой причине деньги уходят, а результата нет, как нет и дорог.

Отметим, президент потребовал назвать количество дорог, которое было построено за последнее время, но ответа не получил.

В то же время один из чиновников сообщил Зеленскому, что за два года новых дорог в области не делали, зато отремонтировали 150 километров старых трасс.

Добавим, что такой ответ Зеленского не устроил, и он на повышенных тонах начал возмущаться тому, что в области за два года не могут нормально отремонтировать 150 км дорог, а в это время в Мариуполе делают трассу в 300 км всего за три месяца.

"Мы такими темпами будет строить дороги 100 лет", - отметил Зеленский.

Отметим, украинцы в соцсетях обсуждают разговор Зеленского с чиновниками в Тернополе.

"Зі слів службовців ніхто ні за що не відповідає. Вони нічого не знають і спихають все на когось іншого .... дитячий садік... нам потрібно міняти закони. Корупція просто знищить цю країну ...", - высказался некто под ником FLAMMABLE.

"Пане призеденте .щиро вдячна за Ваш візит на Тернопільщині. Але було краще щоб Ви побували на Борщіачину там до цієї пори немає ні газу, доріг . Навіть і в Африці таких доріг немає То значить на Б о р щ і в ч и н і аборігени . Вірю , що Ви пане призеденте своїми рішенням і законами змінити хоча би відбудувати дороги і газ . Щоб люди користувалися в усіх селах Борщіаського району і проживали чуть цивилізовано Лякую", - возмущается Алла Антони.

Читайте такжеЗеленский сделал громкое заявление по жителям ДонбассаНапомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля на должность председателя Тернопольской облгосадминистрации и представил его активу области.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале президента.

Кроме того, официальная церемония представления нового главы Тернопольской ОГА состоялась во время рабочего совещания в рамках поездки Зеленского в область.