Коснется каждого: в Украине будут по-новому продавать товары в супермаркетах и магазинах

Отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и услуги является ограничением прав потребителя и нарушением требований законодательства.

Продукты в Украине / pixabay

В Украине будут по-новому работать супермаркеты и магазины. Сообщается, что теперь владельцев бизнеса могут оштрафовать за отказ принять оплату картой, а все магазины, торговые точки и пункты предоставления услуг Украины в течение трех лет должны обеспечить возможность безналичного расчета для клиентов.

Такое решение принял Кабмин, обязательное оснащение терминалами будет поэтапным.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что согласно постановлению правительства, терминалы должны установить:

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с 1 января 2024 г. - в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;

с 1 января 2025 г. - в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек;

с 1 января 2026 г. - физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции.

Где штрафов не будет

Постановление содержит норму, согласно которой, бизнес, работающий в районе проведения боевых действий, либо находящийся во временной оккупации или окружении, в течение трех месяцев после нормализации ситуации на таких территориях и/или деоккупации могут не осуществлять безналичные расчеты.

Важно! Отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и услуги является ограничением прав потребителя и нарушением требований законодательства, за что предусмотрена ответственность.

Как ранее сообщал Главред, с 1 января 2022 года для физических лиц-предпринимателей (ФОПов) 2-4 групп единого налога стало обязательным применением в своей работе кассовых аппаратов или же регистраторов расчетных операций.

Тем предпринимателям, которые не будут использовать кассовые аппараты, грозит штраф в размере 100% от суммы стоимости товара, который продан в обход установленного государством механизма. Следующий проданный товар обернется штрафом уже в 150% от цены товара.

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