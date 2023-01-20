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200 гривен за кг: в Украине установили рекордные цены на популярный продукт

20 января 2023, 18:05
Раньше свиная грудка стоила примерно 169 гривен за килограмм, то сейчас сумма составляет почти 177 гривен.
цены, мясо
Цены на мясо в Украине / Reuters, pixabay

В Украине значительно подорожали мясные и колбасные изделия. По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2023 цены изменились в зависимости от вида продукции и торговой марки.

"По сравнению с предыдущим месяцем мясные продукты подорожали в среднем на 1,90%. В декабре 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составлял 102,41%", - говорится в сообщении Минфина.

Например, раньше свиная грудка стоила примерно 169 гривен за килограмм, то сейчас сумма составляет почти 177 гривен.

За килограмм свиной грудки придется выложить 176, 81 гривен. Лопатка и ребра варьируются в ценовом диапазоне 161-167 гривен за килограмм. В категории свинины самым дорогим является ошеек - 192 гривны за килограмм.

А вот шашлык наоборот упал в цене. В декабре его средняя цена составила 183 гривны, в то время как в январе он стоит 174 гривны. Такое значительное снижение можно связать с не сезонностью покупки.

Цены на сало в Украине

Домашнее сало не изменило своих ценовых позиций. В декабре 2022 года, что в январе 2023 года оно стоит ровно 189 гривен за килограмм.

А вот соленое сало несколько выросло в цене с 262 до 271 гривны за килограмм.

Средняя цена на копченое изделие составляет 315 гривен. При том, что самая высокая сумма за килограмм - 660 гривен, а самая низкая - 85.

Цены на колбасные изделия

Вареная колбаса также имеет большие разногласия в цене. Средняя цена будет 159 гривен, но в зависимости от производителя она может быть и 99 и почти 300 гривен за килограмм.

А вот средняя стоимость сосисок составляет 157 гривен.

Цены на продукты

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в 2023 года с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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