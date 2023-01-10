glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на продукты бьют все рекорды: что подорожало больше всего

10 января 2023, 17:04
Цены на хлеб в Украине также бью рекорды. За год хлебопродукты подорожали более чем на 30%.
цены на продукты, продукты цены,
Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты в Украине в декабре 2022 года и декабре 2021 года выросли сразу на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

Как сообщает Государственная служба статистики, среди продуктов больше всего подорожали, яйца - на 76,6%.

Далее фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыба и рыбопродукты - 45,8%, сахар - на 31,0%.

Цены на хлеб в Украине также бью рекорды. Хлеб и хлебопродукты за год подорожали на 30,3%.

цены на подукты

Кроме того, масло подрожало на 28,9%, макаронные изделия - на 27,9%, сыр и творог - на 25,0%, мясо и мясопродукты - на 24,6%, хлеб - на 22,1%, молоко на 18,7%, подсолнечное масло - на 14,5%.

цены на продукты

Цены на продукты

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в 2023 года с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

Читайте также:

продукты питания цены на продукты
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:04

Цены на продукты бьют все рекорды: что подорожало больше всего

16:50

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

16:49

Как охладить батарею телефона: простой способ, который займет всего 20 минут

16:45

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

16:26

Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:22

Этих людей называют бессмертными: обладатели четырех имен с легкостью перешагнут 100-летний рубеж

16:17

Танки Leopard 2 и другое передовое оружие: ЕС и НАТО поддержали мощную военную помощь УкраинеВидео

16:11

Костлявая Белла Хадид в узком бикини напугала фанатов изнуренным видом

15:53

Украина превратится в каток: синоптик рассказала о сильном морозе и назвала дату потепленияВидео

Реклама
15:44

Все еще жив: путинист Михалков вышел на связь после новостей о предсмертном состоянииВидео

15:38

ВСУ продвигаются под Кременной: оккупанты перебрасывают десант и танки – ГайдайВидео

15:14

Путин не менял цель по Украине: РФ несет потери, но готова продолжать войну – СтолтенбергВидео

15:10

57-летняя Элизабет Херли едва не выронила бюст из бикини, в котором скакала по волнамВидео

15:05

В Киеве и области стали чаще отключать свет: в ДТЭК назвали причины и просят экономить электричествоВидео

15:01

"Из него классный бархатец под Бахмутом вырастет": Анатолич распек Киркорова за нытье к Зеленскому

14:51

Реформа градостроительства предусматривает до 5 лет заключения за уничтожение архитектурного наследия - Шуляк

14:47

Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минутыВидео

14:35

Тайные агенты Украины выполняют рискованные диверсии в тылу РФ — NYTВидео

14:32

Российскому режиссеру Михалкову становится хужеВидео

14:14

Военный аналитик пояснил, почему у Лукашенко снизились шансы увильнуть от войны с УкраинойВидео

Реклама
13:55

Гремят взрывы, в небе проносятся истребители: в Крыму мощная "бавовна"Видео

13:44

"Хамская демонстрация неуязвимости": Гиркин устроил истерику из-за назначения Лапина

13:38

Подоляк рассказал, какие проблемы Украины решают поставки западного оружияВидео

13:37

Поражение – единственный вариант для Путина, он не сможет победить Украину в войне – КулебаВидео

13:28

РФ готовит военных Беларуси к наступлению с севера: военный аналитик назвал возможную датуВидео

13:26

Мощный удар артиллерии ВСУ: под Херсоном подбили военный катер РФВидео

13:06

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

13:00

Гороскоп на завтра 11 января 2023: Близнецам – успех, Водолеям – рухнувшие планы

12:59

Угроза удара из Беларуси: эксперт оценил вероятность атаки РФ в январеВидео

12:46

Танки Leopard для Украины: Зеленский и Макрон пошли на "сделку", чтобы надавить на США и ФРГ – СМИ

12:45

Апельсиновая вода для орхидей: как приготовить домашнее удобрение для пышного цветенияВидео

12:44

Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

12:43

Продвижение под Соледаром: десантники ВСУ контратаковали и отбросили оккупантов – военный аналитикВидео

12:35

Не предупредил о том, что нападет на Украину: Китай перестал доверять Путину - Financial TimesВидео

12:30

Зачем спать с луком в носках: изумительный эликсир, которым пользовались еще наши бабушкиВидео

12:27

"Я гулящий, бабник": Евгений Клопотенко раскрыл подробности своих нетрадиционных отношенийВидео

12:00

Россия готовит Беларусь к наступлению с севера в марте-апреле - Андрей Коваленко

11:54

Экстрасенс спрогнозировала, когда стоит ждать победы Украины в войнеВидео

11:41

Последние романтики: пять мужских имен, чьи владельцы делают дам счастливымиВидео

11:30

"Соври, но не делай этого": Павел Зибров рассказал, как "мочил" Таисию ПовалийВидео

Реклама
11:21

Горячая фаза войны закончится весной 2023 года: астролог назвал две датыВидео

11:21

Армения дерзко "опрокинула" Россию: Пашинян разбил план Москвы по учениям ОДКБ в 2023 годуВидео

11:00

"Убийцы дронов": Пентагон заказал для Украины 14 систем Vampire

10:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

10:34

Риск наступления на Чернигов: в ВСУ назвали план контрудара по войскам РФВидео

10:29

Армия РФ заняла большую часть Соледара и хочет окружить Бахмут – британская разведкаВидео

10:08

Перекрашенный из красного в синий "Альфа-банк" все равно остается банком оккупанта – экономист

10:00

Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

09:43

В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

09:34

Украина должна победить в 2023-м, иначе РФ затянет войну и будет иметь преимущество: в WP дали прогнозВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять