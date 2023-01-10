Цены на продукты бьют все рекорды: что подорожало больше всего

Цены на хлеб в Украине также бью рекорды. За год хлебопродукты подорожали более чем на 30%.

Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты в Украине в декабре 2022 года и декабре 2021 года выросли сразу на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

Как сообщает Государственная служба статистики, среди продуктов больше всего подорожали, яйца - на 76,6%.

Далее фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыба и рыбопродукты - 45,8%, сахар - на 31,0%.

Цены на хлеб в Украине также бью рекорды. Хлеб и хлебопродукты за год подорожали на 30,3%.

Кроме того, масло подрожало на 28,9%, макаронные изделия - на 27,9%, сыр и творог - на 25,0%, мясо и мясопродукты - на 24,6%, хлеб - на 22,1%, молоко на 18,7%, подсолнечное масло - на 14,5%.

Цены на продукты

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в 2023 года с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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