"Котел" под Лиманом: окруженцев РФ "покрошили" ВСУ, недобитки прорвались в Кременную

В ВСУ раскрыли детали освобождения Лимана / Суспільне/Telegram В.Залужного

В районе Лимана Донецкой области в окружение Вооруженных сил Украины попала большое число российских оккупантов.

Как рассказал пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона, украинские защитники взяли в плен часть оккупантов, которые попали в окружение.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ, другая часть окруженцев РФ была уничтожена.

"Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти", - рассказал он о судьбе оккупантов, попавших в котел ВСУ.

Вместе с тем он уточнил, что недобитые части РФ из-под Лимана сейчас пытаются занять оборону в Кременной на Луганщине.

Череватый добавил, что украинские подразделения продолжают работу в Лимане, потому что остатки группировки оккупационных войск прячутся в лесах.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

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