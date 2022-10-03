"Котел" под Лиманом: окруженцев РФ "покрошили" ВСУ, недобитки прорвались в Кременную

По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, часть окруженцев РФ была уничтожена.
В районе Лимана Донецкой области в окружение Вооруженных сил Украины попала большое число российских оккупантов.
Как рассказал пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона, украинские защитники взяли в плен часть оккупантов, которые попали в окружение.
По словам представителя Восточной группировки ВСУ, другая часть окруженцев РФ была уничтожена.
"Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти", - рассказал он о судьбе оккупантов, попавших в котел ВСУ.
Вместе с тем он уточнил, что недобитые части РФ из-под Лимана сейчас пытаются занять оборону в Кременной на Луганщине.
Череватый добавил, что украинские подразделения продолжают работу в Лимане, потому что остатки группировки оккупационных войск прячутся в лесах.
Освобождение Лимана
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.
На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.
"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.
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