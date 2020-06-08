КПВВ на Донбассе вновь заработают: кто сможет проехать

КПВВ на Донбассе откроют с 10 июня / УНИАН

Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на территориях Донецкой и Луганской областей, работа которых была приостановлена с 22 марта по причине карантина в Украине, вновь будут открыты уже с 10 июня.

В штабе операции Объединенных сил сообщили, кто сможет пройти линию разграничения без самоизоляции.Об этом заявил пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе ОС Игорь Лизогуб в эфире канала Украина 24.

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Согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - заявил Лизогуб.

При этом он добавил, что в случае отказа от обсервации, будет сообщаться данная информация представителям Национальной полиции и санитарно-карантинным подразделениям.

Работа КПВВ на Донбассе

Напомним, с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы. В связи с этим пересечение границы возможно с 6:00 утра до 22:00 вечера.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что, несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений на территории Украины, административная граница с аннексированным Крымом будет закрыта. На оккупированный полуостров смогут попасть только те, кто там зарегистрирован по украинскому законодательству. Из Крыма смогут приехать в Украину граждане, которые имеют регистрацию на подконтрольных Киеву территориях.