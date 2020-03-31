В штабе ООС рассказали, кого пропустят в "Л/ДНР" на время карантина

Въезд во временно оккупированную боевиками "ДНР" Горловку / УНИАН

Ограничения на въезд и выезд на территории, временно оккупированные боевиками "ДНР/ЛНР", не касаются жителей Донетчины и Луганщины, а также коммерсантов и организаций, занимающихся обеспечением жизнедеятельности региона.

Такое сообщение опубликовали представители штаба ООС. Кроме того, военные будут пропускать людей, которые едут на работу и имеют справку работодателя, который подтверждает данную цель. Кроме того, основанием для пропуска граждан на въезд-выезд на оккупированные территории может стать смерть близких родственников и членов семьи,

Далее - разрешение на пересечение границ Донетчины и Луганщины также предоставляется гражданам, которые едут на лечение в особо тяжелые случаи, беременным женщинам и сопровождающим их лицам.

Напомним, 15 марта командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе. Как сообщалось, лица с пропиской на неподконтрольной части Донбасса не смогут въехать через КПВВ на линии пересечения на территорию Украины.

Такая же мера применяется и к зарегистрированным на территории Украины людям, которые желают выехать на территорию "ДНР/ЛНР".

Напомним, с 15 марта 2020 года командование ООС закрыло все контрольно-пропускные пункты на Донбассе. Тогда сообщалось, что лица с пропиской на неподконтрольной части Донбасса никак не смогут въехать на территорию Украины. Аналогичная мера должна быть применена и к зарегистрированным на территории Украины людям, желающим выехать на территорию "ДНР/ЛНР".